تجهيزات خاصة للدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي

انتهت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، من التجهيز النهائية للدورة الأربعين، المقرر إقامتها في الفترة من 1 الى 5 أكتوبر المقبل، والمهداة للفنانة الاستعراضية نيللي.

مهرجان الإسكندرية

في هذا السياق، قال مصدر لـ “فيتو”، أن المهرجان هذه الدورة يقدم مفاجأت للجمهور، وله استعدادات خاصة، عن جميع الدورات السابقة، والذى من المقرر أن يستقبلها الجمهور مع أول يوم من انطلاقه

على الجانب الآخر، كان كشف الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان عن تفاصيل الدورة الأربعين، في بيان صحفي، حيث يستضيف المهرجان 64 ضيفًا من دول البحر المتوسط، كما تشهد الدورة مشاركة ما يقرب من 140 فيلما من 26 دولة ما بين أفلام تشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان، أو عرضها في البرامج الموازية، وتعرض الأفلام في 10 دور عرض منها دار عرض مترو وأمير بوسط المدينة، وبمتحف الفنون الجميلة، ومتحف اليوناني الروماني، والمركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الإيطالية، ومركز الجيزويت والحرية والإبداع.

وأعلن الأمير أباظة عن النجوم والمبدعين المكرمين بالمهرجان وهم الفنانة منة شلبي، والفنان لطفي لبيب، إضافة لتكريم الفنانة نيللي التي تحمل الدورة الأربعين اسمها، ويتم منح وسام دول البحر المتوسط للفنان السوري أيمن زيدان، وتكريم الناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي، أما عن المكرمين الأجانب، فسوف يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني، والفرنسية آن باريو، كما سيتم تكريم اسم الفنانة هند رستم احتفالا بمرور 75 عامًا علي ظهورها الأول في فيلم غزل البنات، واسم الكاتب أبو السعود الإبياري بمناسبة مرور تسعين عاما علي تقديم أول أعماله.

وأما عن مسابقات المهرجان يشارك في مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة، 13 فيلما، منها الفيلم السوري يومين، وفيلم الماعز، وهو إنتاج إيطالي مصري، والتونسي خلف الجبال، والكرواتي احتفال، ويتولى المخرج يسري نصر الله رئاسة لجنة التحكيم، وعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا.

تضم المسابقة الفيلم اللبناني أم محبة، والفرنسي عايشة، والموت في جنين، وهو إنتاج فلسطيني أمريكي، وكانو 4، إنتاج أسباني سوري، والفيلم اليوناني الكرسي على الرصيف، وغيرها من الأفلام، وتتولي الممثلة الفرنسية ماريان بورجو رئاسة لجنة التحكيم، ومعها في العضوية كل الناقدة الإيطالية جيزي بيومي، والمنتجة السعودية ورؤي المدني.