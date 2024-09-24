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ثقافة وفنون

والد ليلى في مسلسل برغم القانون، من هو الفنان نبيل علي ماهر؟

نييل علي ماهر، فيتو
نييل علي ماهر، فيتو

لفت الفنان نبيل علي ماهر الأنظار بشخصية والد ليلى “إيمان العاصي” في مسلسل برغم القانون، وبالرغم من أن البعض وصفوا شخصيته في المسلسل بالسلبية إلا أن الجميع أشاد بأدائه.

 

من هو الفنان نبيل علي ماهر؟ 

 والفنان نبيل علي ماهر هو موسيقار اكتشف والده موهبته الموسيقية في سن مبكرة فعمل على صقل موهبته الموسيقية بالتعليم.

وكون الفنان نبيل أول فرقة له عام ١٩٧٠ وحملت اسم (بلاس 5) وتنقل بين العديد من أفضل فرق الموسيقى الغربية منها (ليبيتي شاه) و(كاتس) ثم (4M).

 

وقدم عددا من الألحان المميزة لمجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات مثل أفلام مرجان أحمد مرجان وعسكر في المعسكر وفول الصين العظيم وشارك في عديد من حلقات الفوازير لـ نيللي وشريهان ونادين وغيرهم.

وظهر كضيف شرف في فوازير مانستغناش عام ١٩٩٨ وشارك عام ٢٠١٨ في فيلم التجربة: آسف، كما شارك كذلك في مسلسل ليه لأ ٣ بشخصية منير عبد الله، ثم مسلسل تغيير جو ومسلسل حالة خاصة حيث قدم شخصية جميل الصديق الوحيد لنديم “طه دسوقي”، وشارك كذلك  في فيلم أنف وثلاثة عيون. 

أبطال مسلسل برغم القانون 

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

 

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