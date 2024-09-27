الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

عقوبة صاحب محل عصير تسبب فى إصابة 3 فتيات بالتسمم بالجيزة

عصير قصب، فيتو
عصير قصب، فيتو

ألقت قوات أمن أبو النمرس القبض على صاحب محل عصير بقرية شبرامنت، متهم بالتسبب في إصابة ٣ فتيات بالتسمم عقب تناولهن مشروب عصير القصب. 

وتواصل قوات المباحث مع إدارة التموين فحص ومعاينة عصير القصب الموجود لدى المحل طرفه ومصادرة عينة القصب المستخدم والأدوات المستخدمة في عملية العصر، للوقوف على الأسباب التي ترتب عليها حدوث حالة تسمم المصابين.
 

"فيتو"، توضح في النقاط التالية، كيف يواجه القانون هذه الجرائم:

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". 


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أمن أبو النمرس أبو النمرس شبرامنت

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