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رياضة

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل التحرك لخوض السوبر الأفريقي

كولر، فيتو
كولر، فيتو

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه قبل التحرك لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة العربية السعودية “أرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

 

 

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو، وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

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