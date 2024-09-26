نائب محافظ دمياط تعقد اجتماعًا للوقوف على آخر المستجدات بملف مصنع تدوير المخلفات الصلبة

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات وأحمد مهنى مدير عام بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد الدالي مدير شئون البيئة بالديوان العام ومديري الادارات المعنية بديوان العام، لمتابعة آخر المستجدات بملف مصنع التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة بأبوجريدة بفارسكور محافظة دمياط.

مناقشة ملف مصنع التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبوجريدة بفارسكور ودراسة خطة تطويره

شيماء الصديق تتابع أخر المستجدات بملف مصنع التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبوجريدة بفارسكور ودراسة خطة تطويره

تابعت نائب المحافظ خلال الاجتماع، استعراض للموقف الحالي للمصنع ودراسة خطة تطويره بما يتوافق مع المعايير البيئية والاقتصادية، وأيضًا المعايير المُنظمة للحفاظ على البيئة.

كما شهد الاجتماع دراسة إعادة تشكيل موقع التخلص الحالي للتخلص من المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة عن طريق إعادة تشكيل وتنظيم الموقع وإدارته بطريق سليمة، وفقًا لتوجيهات جهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستيعاب حجم التشغيل ولمنع الآثار السلبية على البيئة المحيطة تمهيدا لإغلاقه إغلاق نهائي وتغطيته بالرمال بعد استنفاذ حجم التشغيل.

وأكدت " المهندسة شيماء الصديق " أنه ووفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، يتم متابعة موقف المشروع بشكل دورى لتنفيذ رؤية المحافظة بالإدارة لمنظومة المخلفات الصلبة بأنواعها والتخلص الآمن منها.