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رياضة

الجماهير كلمة السر، حسام البدري يكشف سبب رفضه تدريب الزمالك

حسام البدري، فيتو
حسام البدري، فيتو

كشف حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، سبب عدم موافقته على عرض تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكان حسام البدري قد أوضح في وقتٍ سابق أنه تلقى عرضًا لتدريب نادي الزمالك، خلال فترة تواجد مرتضى منصور في رئاسة القلعة البيضاء.


وقال حسام البدري في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "خوفًا على شعبيتي مع النادي الأهلي، شعرت بأن الأمر صعب علي تدريب الزمالك".

 

وأتم البدري: "مع احترامي للزمالك هو نادي كبير أي مدير فني يتمنى يكون موجودًا فيه".

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

 

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