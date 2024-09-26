الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يستعيد نجم الفريق قبل الديربي أمام أتلتيكو

ريال مدريد
ريال مدريد

تلقى ريال مدريد الإسباني، نبأ سارًا قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، والتي تجمعهما يوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

واستعاد ريال مدريد لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا بعد غياب لنحو شهر ونصف الشهر بسبب الإصابة، ليصبح جاهزا لخوض الديربي بعدما شارك كامافينجا في جزء من تدريبات ريال مدريد الجماعية اليوم الخميس لأول مرة.

وأوضحت شبكة ذا أثليتك أن كامافينجا سيشارك في جزء أكبر في تدريبات الجمعة، على أن يتم تحديد ما إذا كان سينضم إلى قائمة الفريق يوم السبت.

تقرير إسباني يكشف مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

كشفت صحيفة أس الإسبانية عن إمكانية استمرار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في منصبه لفترة أطول من المتوقع.

وقالت الصحيفة: لا يستبعد كارلو أنشيلوتي الاستمرار في تدريب ريال مدريد بعد 2026 عندما ينتهي عقده.

4 مباريات تفصل ريال مدريد عن معادلة رقم برشلونة 

وحقق ريال مدريد، فوزا صعبا بنتيجة 3-2، على ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو". 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ الدوري الإسباني يحافظ على سجله دون هزيمة في 39 مباراة متتالية في المسابقة،فاز في 29 وتعادل في 10، بعد برشلونة في عام 2018 الذي خاض 43 مباراة “فاز في 34 وتعادل في 9”. 

وسجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز، كيليان مبابي، ورودريجو في الدقائق 1، 40 و48، بينما أحرز لديبورتيفو ألافيس كارلوس بينافيديز وكيكي جارسيا في الدقيقتين 85 و86.

أرقام وإنجازات أنشيلوتي في 300 مباراة مع ريال مدريد (إنفوجراف)

لعنة الإصابة تحرم لاعب ريال مدريد من استغلال غياب كامافينجا وبيلينجهام

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ريال مدريد الدوري الإسباني ديربي مدريد أتلتيكو مدريد إدواردو كامافينجا

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، برشلونة ينفرد بصدارة الليجا بفوز جديد أمام خيتافي

مبابي يثير القلق في الريال قبل لقاء ديربي مدريد

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

نتيجة تقليل الاغتراب 2024، رابط مباشر للحصول على النتائج

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

دمامل والتهابات صديدية، صحة أسيوط تكشف تفاصيل إصابة 25 طالبا بطفح جلدي

منوعات

المزيد

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

المزيد

خدمات

المزيد

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

المزيد

انفوجراف

ماذا قال إمام عاشور بالتحقيقات في اتهامه بالتعدي على فرد أمن مول شهير؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عمليات تكميم المعدة لإنقاص الوزن حرام؟، أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

المزيد
الجريدة الرسمية