ريال مدريد يستعيد نجم الفريق قبل الديربي أمام أتلتيكو

تلقى ريال مدريد الإسباني، نبأ سارًا قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، والتي تجمعهما يوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

واستعاد ريال مدريد لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا بعد غياب لنحو شهر ونصف الشهر بسبب الإصابة، ليصبح جاهزا لخوض الديربي بعدما شارك كامافينجا في جزء من تدريبات ريال مدريد الجماعية اليوم الخميس لأول مرة.

وأوضحت شبكة ذا أثليتك أن كامافينجا سيشارك في جزء أكبر في تدريبات الجمعة، على أن يتم تحديد ما إذا كان سينضم إلى قائمة الفريق يوم السبت.

تقرير إسباني يكشف مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

كشفت صحيفة أس الإسبانية عن إمكانية استمرار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في منصبه لفترة أطول من المتوقع.

وقالت الصحيفة: لا يستبعد كارلو أنشيلوتي الاستمرار في تدريب ريال مدريد بعد 2026 عندما ينتهي عقده.

4 مباريات تفصل ريال مدريد عن معادلة رقم برشلونة

وحقق ريال مدريد، فوزا صعبا بنتيجة 3-2، على ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ الدوري الإسباني يحافظ على سجله دون هزيمة في 39 مباراة متتالية في المسابقة،فاز في 29 وتعادل في 10، بعد برشلونة في عام 2018 الذي خاض 43 مباراة “فاز في 34 وتعادل في 9”.

وسجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز، كيليان مبابي، ورودريجو في الدقائق 1، 40 و48، بينما أحرز لديبورتيفو ألافيس كارلوس بينافيديز وكيكي جارسيا في الدقيقتين 85 و86.