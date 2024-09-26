لاعب إسباني مغمور يتفوق على محمد صلاح وكيفين دي بروين

تفوق لاعب مغمور على محمد صلاح نجم ليفربول وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في صراع الأرقام في الدوريات الخمس الكبرى.

ونجح أليكس باينا لاعب فياريال في صناعة هدفي آيوزي بيريز، ليقود الثنائي، الغواصات الصفراء، لفوز ثمين خارج الديار.

وتغلب فياريال على نظيره إسبانيول في معقله (2-1) اليوم الخميس، في سابع جولات الدوري الإسباني، بفضل تألق ثنائي الفريق.

لاعب إسباني يتجاوز رقم كيفين دي بروين

ووفق شبكة "أوبتا"، فقد نجح اللاعب الإسباني في تجاوز كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، ليصبح أكثر لاعب صناعة للأهداف هذا العام في مختلف الدوريات الخمس الكبرى.

وصنع باينا 12 هدفًا منذ بداية 2024، متقدما على دي بروين وكول بالمر، اللذين قدما 11 تمريرة حاسمة، وكذلك لامين يامال (برشلونة) وأليكس جريمالدو (باير ليفركوزن) برصيد 9 تمريرات لكل منهما.

ولم يكتفِ صاحب 23 عامًا بذلك، بل أشارت شبكة "سكواكا" إلى تفوقه أيضًا على نجوم أوروبا منذ بداية الموسم الماضي، من ناحية صناعة الأهداف.

وأفادت بأن نجم فياريال وصل إلى 18 تمريرة حاسمة منذ بداية موسم 2023-2024، متفوقًا على مطارده كول بالمر (15).

ويأتي بعد الثنائي، كل من محمد صلاح، أليكس جريمالدو، بوكايو ساكا وأولي واتكينز، بصناعة كل منهم 14 هدفًا بالدوريات الأوروبية.