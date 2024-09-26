رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يشهد حفل تخرج طلاب الدفعة 78

شهد الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والدكتور مصطفى الحضري أمين عام النقابة حفل تخرج طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الدفعة ٧٨ للعام ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عصام وهبة عميد الكلية، الدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل المغلائي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، اللواء خالد خليل قنصوة نيابة عن قائد القوات البحرية، اللواء حازم بدر الدين نيابة عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية رؤساء ونواب رؤساء جامعة الإسكندرية السابقين.

‎وهنأ "سعودى" ابناءه الطلاب من خريجي الدفعة ٧٨ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نقيب مهندسي مصر المهندس طارق النبراوي والمجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية ومجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بانتهاء مرحلتهم الدراسية وبدء حياتهم العملية.

وقال إن أسر الطلاب هم من يستحقوا الشكر والتقدير لمساندتهم لأبنائهم حتى وصلوا إلى هذا اليوم وهو يوم الحصاد لمجهودهم وتفانيهم تجاه أبنائهم، حيث أشار أن الطلاب بمجرد تخرجهم من هذه الكلية العريقة، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من تاريخ هذا الصرح العظيم، وأن هذه الكلية هي من قامت بإعدادهم لصناعة تاريخهم ونجاحهم.

وأكد أن نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح أبوابها لهم دائمًا وتمنحهم الخدمات والأنشطة المتنوعة وشكر أعضاء هيئة التدريس والقائمين على الحفل والمنظمين واتحاد طلاب كلية الهندسة، وألقى مع الخريجين قسم المهنة.

وقام الدكتور محمد هشام سعودي، بحلف اليمين لخريجي كلية الهندسة، داعيًا إياهم أن يكونوا خير سفراء للكلية والمجتمع من خلال مشاركتهم في كافة المشروعات التنموية داخل مصر وخارجها.

حضر الحفل عمداء كليات جامعة الاسكندرية والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما حضر الدكتور مصطفي الحضري أمين عام النقابة، المهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة وأعضاء مجلس النقابة ، المهندس محمد السعدي المهندس محمد قبيصي، المهندس باسل ياسر والمهندس محمد سعيد.