مانشستر سيتي يكشف تفاصيل توسعة ستاد الاتحاد

كشف نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، التفاصيل الخاصة بتوسعة المدرج الشمالي في ملعب الاتحاد، والذي سيتم افتتاحه خلال موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يزيد المدرج الشمالي الموسع، الطاقة الاستيعابية للملعب إلى أكثر من 60 ألف مقعد.

وأكد موقع السيتي الرسمي، أن المدرج الشمالي نفسه يتميز بمجموعة واسعة من خيارات الجلوس، بما في ذلك منطقة جلوس كبيرة بجانب الأعمدة الحديدية.

المدرج الشمالي لملعب الاتحاد

وواصل:"كما سيضم المدرج الشمالي الموسع أيضا، مناطق للعائلات ومنطقة للأجيال الأصغر سنا من مشجعي الفريق وصالة جديدة معاد تطويرها وذلك بعد مشاورات مطولة مع مجموعة من المشجعين طوال الموسم الماضي، لفهم كيفية تقديم تجارب من الدرجة الأولى تساهم في خلق جو رائع في يوم المباراة".

وتابع:"سيقدم النادي ما لا يقل عن 3000 مقعد بجانب الأعمدة الحديدية كجزء من التوسعة، مع خيار زيادة هذا التخصيص قبل الافتتاح، في حالة وجود طلب إضافي، وبهذا، فإن الضوضاء التي سيخلقها المدرج الشمالي الموسع، ستكمل بقية الأصوات الصاخبة في ملعب الاتحاد، مع أقسام مقاعد الأعمدة الحديدية في الأطراف المقابلة للملعب، مما سيخلق أجواء رائعة داخل الملعب".

وبالإضافة إلى الأجواء، سيخلق المدرج الشمالي الموسع، إرثا من خلال إنشاء مسارات جديدة للجيل القادم من مشجعي مانشستر سيتي للاستمتاع بالمباريات في ملعب الاتحاد.

ولتحقيق هذه الغاية، قرر النادي، تخصيص عدد كبير من التذاكر للمشجعين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما أو أقل.

وأضاف مانشستر سيتي أنه لدعم المزيد من المشجعين الشباب الذين يحضرون أيام المباريات، وكذلك لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة جماهير الفريق المتنوعة، سيقدم النادي مجموعة من المرافق من المستوى الأول في المدرج الشمالي.

غرفا للصلاة

وتشمل هذه المرافق، مساحات استراحة جديدة وغرفا للصلاة ومناطق خالية من الكحول، كما سيتم تقديم مناطق جلوس مميزة جديدة في المدرج الشمالي الموسع، وتشمل هذه المرافق قاعة طعام تتسع لنحو 500 مقعد، في حين سيتسع مشرب فاخر يقع في نفس مكان صالات الضيافة السابقة لحوالي 300 مشجع، وفي الجزء الخلفي من المدرجات، سيكون هناك مشرب جديد في أعلى نقطة مع مقاعد تطل على الملعب.