مورينيو يحتل عرشا أوروبيا فريدا ويتجاوز أنشيلوتي
الدوري الأوروبي، قاد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة، فريقه للفوز في أولى مبارياته بالدوري الأوروبي، على حساب ضيفه رويال يونيون سانت جيلواز.
وخرج الفريق التركي، منتصرا على نظيره البلجيكي، بنتيجة (2-1) اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية.
وبحسب إذاعة "توك سبورت"، فإن جوزيه مورينيو نجح الليلة في الانفراد برقم قياسي في البطولات الأوروبية.
وأفادت بأن فنربخشة هو الفريق التاسع الذي يقوده مورينيو في مسابقة أوروبية، ليفض الشراكة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الرقم القياسي.
وبات مورينيو، أكثر مدرب ظهورا مع فرق مختلفة بالمسابقات الأوروبية، وهي بنفيكا، بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير، روما وفنربخشة.
أما كارلو أنشيلوتي، فظهر في البطولات الأوروبية المختلفة مع 8 فرق، وعلى رأسها ريال مدريد وميلان.
من جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" أن مورينيو فاز بمباراة على الأقل مع 8 فرق مختلفة، إذ يعد بنفيكا، الفريق الوحيد الذي لم يحقق معه أي انتصار أوروبي.
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