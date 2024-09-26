نقيب الأطباء يكشف عقوبة المتورطين في فيديو التحرش بالمريضات

فيديو تحرش الأطباء، كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، الموقف الأخير للنقابة من فيديو تحرش عدد من الأطباء الشباب بالمريضات، وتلفظهم بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، وذلك وفقا لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

جريمة تحرش أطباء شباب بالمريضات



وقال نقيب الأطباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: ما ظهر في فيديو التحرش يعد بمثابة جريمة وإذا ثبت أنهم أطباء سوف يتم التقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم.



مصير الأطباء الشباب المتورطين في التحرش بالمريضات

وأضاف: لا بد أن تطبق العقوبات على الذين ظهروا في فيديو التحرش وإذا ثبت أنهم أطباء قد يتعرضون للشطب وحرمانهم من ممارسة المهنة.

وتابع: ما ظهر في فيديو التحرش مخالف ليس فقط للآداب العامة ولكن لكل أخلاقيات الأديان، مضيفا: "ما حدث في منتهى الخطورة وبعد تأديبهم يروحوا يشتغلوا أي مهنة تانية".



موقف نقابة أطباء الأسنان

من جانبه أكد الدكتور محمد علاء أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان أن هيئة الرعاية الصحية أوقفت أحد الأطباء الذين ظهروا في فيديو التحرش ولا يوجد ما يثبت أن هناك طبيب أسنان بالواقعة.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، أنها بدأت تحقيقا واسعا بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.



وأوضحت النقابة أنه حال ثبوت أنهم أطباء، سيتم استدعاؤهم فورا للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.