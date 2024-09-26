الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

السد يفوز على الغرافة 2/4 في مباراة مثيرة بـ الدوري القطري

السد والغرافة، فيتو
السد والغرافة، فيتو

فاز فريق السد على ضيفه الغرافة بنتيجة (4/2)، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت باستاد جاسم بن حمد، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري القطري.

وأحرز أهداف فريق السد كل من: بيدرو ميجيل وكريستو جونزاليس وأكرم عفيف وحسن الهيدوس، في الدقائق 4 و7 و27 و90+9.

وسجل هدفي الغرافة: الإسباني خوسيلو والجزائري ياسين براهيمي، في الدقيقتين 42 و59.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السد بهذا الفوز إلى 9 نقاط، في المركز الرابع، وعاد إلى الانتصارات بعد الخسارة في آخر مباراتين، أمام الدحيل وأم صلال، بينما تجمد رصيد الغرافة عند 8 نقاط، في المركز السادس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السد فريق السد الغرافة الدوري القطري

مواد متعلقة

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز على الخور 3-1 في الدوري القطري

الدوري القطري، العربي بـ 10 لاعبين يفوز على الريان 2-1 بمشاركة تريزيجيه

دوري أبطال آسيا، العين يتعادل 1-1 على ملعبه مع السد القطري (فيديو)

الأكثر قراءة

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

كيلو الشيري وصل 200 جنيه، نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار الطماطم

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

أحمد مجاهد يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

لمدة شهر، غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه وصلة المريوطية

منوعات

المزيد

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية