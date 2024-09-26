السد يفوز على الغرافة 2/4 في مباراة مثيرة بـ الدوري القطري
فاز فريق السد على ضيفه الغرافة بنتيجة (4/2)، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت باستاد جاسم بن حمد، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري القطري.
وأحرز أهداف فريق السد كل من: بيدرو ميجيل وكريستو جونزاليس وأكرم عفيف وحسن الهيدوس، في الدقائق 4 و7 و27 و90+9.
وسجل هدفي الغرافة: الإسباني خوسيلو والجزائري ياسين براهيمي، في الدقيقتين 42 و59.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السد بهذا الفوز إلى 9 نقاط، في المركز الرابع، وعاد إلى الانتصارات بعد الخسارة في آخر مباراتين، أمام الدحيل وأم صلال، بينما تجمد رصيد الغرافة عند 8 نقاط، في المركز السادس.
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