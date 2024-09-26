نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى العاصمة الإدارية

نجح فريق قسم جراحة القلب بمستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد محمد الفقي، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب بالمستشفى، في إجراء أول عملية قلب مفتوح.

مريض سكر ويعاني من حساسية على الشعب الهوائية

وكان المريض يبلغ من العمر 59 عامًا، قد حضر إلى المستشفى، يعاني من آلام حادة بالصدر وبمجرد فحصه تبين أنه يعاني من ذبحة صدرية شديدة، بالإضافة إلى أنه مريض سكر ويعاني من حساسية على الشعب الهوائية.

إجراء جراحة قلب مفتوح على وجه السرعة

وبعد فحص المريض، تم نقله على الفور إلى قسم قسطرة القلب والتي كشفت عن وجود ضيق شديد متعدد في الشرايين التاجية للقلب، مما يستوجب إجراء جراحة قلب مفتوح على وجه السرعة.

وعلى الفور أجرى الفريق الطبي، أمس الأربعاء، العملية الجراحية بعد التواصل مع فريق جراحة القلب بالمستشفى بقيادة الأستاذ الدكتور محمد محمد الفقي، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب بالمستشفى، والدكتور أحمد محمد يحيى، استشاري جراحة القلب بالمستشفى.

أجرى الأطباء الجراحة، وتم إجراء وصلات لأربعة شرايين تاجية، ونقل المريض بعدها للعناية المركزة وهو بحالة جيدة الآن ويتماثل الشفاء.