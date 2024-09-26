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رياضة

الدوري القطري، الوكرة يتقدم على الخور 0/2 في الشوط الأول بمشاركة حمدي فتحي

الوكرة، فيتو
الوكرة، فيتو

تقدم فريق الوكرة بقيادة نجمه المصري الدولي حمدي فتحي على نظيره الخور بنتيجة 0/2 في الشوط الأول، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد الجنوب، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري القطري للمحترفين.

سجل هدفي الوكرة في شباك الخور، ريكاردو جوميز في الدقيقة 21، أيوب عسال في الدقيقة 45+2.

تشكيل الوكرة ضد الخور 

تشكيل الخور أمام الوكرة 

ترتيب الوكرة والخور في الدوي القطري

ويحتل الوكرة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري حاليا برصيد 8 نقاط، من تعادلين وانتصارين وخسارة.

فيما يتواجد فريق الخور في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات من إجمالي خمس مباريات خاضها حتى الآن، فيما خسر مباراتين وفشل فى تحقيق أى فوز.

مسيرة حمدي فتحي مع الوكرة 

وإجمالا شارك حمدي فتحي مع الوكرة في 28  مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، منذ انتقاله للفريق مطلع الموسم الماضي من النادي الأهلي المصري.

 

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