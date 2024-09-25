مدرب روما يكشف سبب عدم مشاركة سعود عبد الحميد حتى الآن

كشف مدرب نادي روما، إيفان يوريتش، اليوم الأربعاء، عن سبب عدم مشاركة سعود عبدالحميد في أي مباراة حتى الآن مع "الذئاب".

قال إيفان يوريتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيك بلباو: "بالتأكيد سيحصل سعود عبدالحميد على فرصته للمشاركة ولكن في الوقت المناسب، هو لاعب جيد ولكنه يحتاج مزيدًا من الوقت".

وتابع: "أتفق مع دي روسي بأن انتقاله من الدوري السعودي إلى الإيطالي يعتبر قفزة هائلة بالنسبة له".

وواصل: "سعود يحتاج إلى الوقت ولكن شخصية اللاعب وخصائصه كلاعب مذهلة، فهو يعمل بشكل شاق وملتزم بالتدريبات، وأنا مقتنع بأنه سيبلي بلاءً حسنًا".