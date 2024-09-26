انطلاق المؤتمر الأول لصيادلة البحيرة بحضور المحافظ

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انطلاق المؤتمر الأول لصيادلة البحيرة، بحضور الدكتور عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتورة سهام الكحكي، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، والدكتور وائل علي - رئيس المؤسسة المصرية للصيدلة.

قطاع الصيدلة يُعتبر من أبرز القطاعات

عبرت محافظ البحيرة عن سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط كوكبة من صيادلة المحافظة، مؤكدة على دورهم الحيوي في تعزيز القطاع الصحي،كما وجهت الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث المتميز، كون أن قطاع الصيدلة يُعتبر من أبرز القطاعات التي تعمل بصفة مستمرة لتخفيف آلام المرضى.

وأعربت عن تقديم المحافظة لكل الدعم لكافة المحافل والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالصحة لضمان الخروج بنتائج إيجابية لخدمة المرضى، كما أشادت المحافظ بحضور المشاركين والتنظيم الجيد للمؤتمر، وطالبت بضرورة الخروج بتوصيات هامة تعزز من جودة الخدمات الصحية.

يُعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع

من جانبها، رحبت الدكتورة سهام الكحكي بالمحافظ، معبرةً عن سعادتها بإطلاق هذا المؤتمر الذي يُعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وأكدت على أهمية الابتكار التكنولوجي في تحسين الخدمات الصحية، مقدمةً شكرها لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعالية.

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