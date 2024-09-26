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انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

انطلاق المؤتمر الصحفي
انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ40

عقد الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤتمرًا صحفيًا في الإسكندرية، للإعلان عن الترتيبات النهائية الخاصة بالدورة الـ40 للمهرجان، والتي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024.

 

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واستعرض رئيس المهرجان خلال المؤتمر، التفاصيل الكاملة للمهرجان، بما في ذلك الفعاليات والأفلام المشاركة، وأهم الضيوف والفنانين والمكرمين.

كما أعلن  عن التحضيرات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي سيُقام في مكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية  وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.


ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.

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الاسكندرية مهرجان السنمائى

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