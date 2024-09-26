ماذا فعل الأهلي والزمالك في 6 مباريات قمة جرت خارج مصر؟

يتجدد اللقاء بعد 30 عاما بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية للتنافس على لقب كأس السوبر الإفريقي، غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض في النسخة 33 للمسابقة.

ويشارك الأهلي في المباراة، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية للمرة الـ 12 والرابعة في النسخ الخمس الأخيرة، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية حصدا للقب في تاريخ المسابقة.

في المقابل، يتواجد الزمالك في اللقاء، بعدما حصل على كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية، بعدما سبق أن حصل عليها عام 2019، ليصبح أول فريق مصر ينالها أكثر من مرة.

ثاني لقاء سوبر بين الأهلي والزمالك

وستكون هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان بكأس السوبر، بعدما سبق أن لعبا في نسخة المسابقة عام 1994، التي توج بها الزمالك عقب فوزه 1-0 على الأهلي بمدينة جوهانسبرج.

ويرغب الأهلي، الذي يشارك في البطولة للمرة ال12، في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على المسابقة.

أما الزمالك، الذي يلعب في المسابقة للمرة السادسة، فيحلم بحصد البطولة للمرة الخامسة.

6 مواجهات سابقة بين الأهلي والزمالك خارج مصر

وتعتبر مواجهة الغد ليست الأولى بين الأهلي والزمالك خارج مصر، حيث التقيا في 6 مباريات سابقة.

جاء اللقاء الأول في عام 1994 في نهائي السوبر الأفريقي، ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدف دون رد بجنوب أفريقيا سجله أيمن منصور.

وبعد غياب طويل، التقى الفريقان مجددا خارج مصر في عام 2015، في نهائي السوبر المصري بالإمارات، وفاز الأهلي (3-2).

وجاء اللقاء الثالث في النسخة التالية لنفس البطولة عام 2016، ونجح الزمالك في الفوز بركلات الترجيح (3-1) بعد انتهاء اللقاء (0-0).

وحقق الزمالك الفوز في نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح (4-3)، وكانت المباراة انتهت بالتعادل (0-0)، في 2019 بالإمارات.

وبعد عامين تجددت المواجهة في نهائي السوبر المصري بالإمارات أيضا، وفاز الأهلي بنتيجة (2-0).

وجاءت المواجهة الأخيرة في السعودية في نهائي كأس مصر 2022-2023، وفاز الأهلي بنتيجة (2-0).