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محافظ أسوان يتفقد معرض وورش المنتجات الحرفية لملتقى شباب أهل مصر (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد ملتقى شباب المحافظات الحدودية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض وورش المنتجات الحرفية والأعمال الفنية والأدبية للملتقى الثامن عشر لشباب مشروع أهل مصر للمحافظات الحدودية بمسرح فوزى فوزى، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، ومحمد عبد الحافظ رئيس هيئة قصور الثقافة، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة 

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمعروضات والأعمال المشاركة من أبناء أسوان والمحافظات الأخرى، مؤكدًا على أنه يتم تنفيذ حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة الهادفة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، والاحتفال بيوم السياحة العالمى لإتاحة الفرصة للزائرين للاستمتاع بالمقومات المتنوعة لزهرة الجنوب، ولتحسين قدرة الأفراد، وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل الواحد.

 

وتقام فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتستمر الفعاليات حتى 30 سبتمبر الحالى تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويضم الملتقى 150 شابًا وفتاة من المحافظات الحدودية شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، والوادى الجديد، ومطروح، وأسوان المحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حى الأسمرات بالقاهرة، ويضم عدة لقاءات تثقيفية، ودورى ثقافى، وآخر رياضى، فضلًا عن تنظيم زيارات للمواقع الأثرية والسياحية.

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