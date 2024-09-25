الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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نائب محافظ دمياط ترأس لجنة اختبار المهندسين المتقدمين لوظائف الديوان العام

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط تختبر المهندسين المتقدمين لشغل الوظائف

ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  صباح اليوم، اللجنة المنعقدة لمقابلة واختبار المهندسين المتقدمين لشغل الوظائف المستعان بها المطلوبة في مجالات الميكانيكا والكهرباء والمتغيرات المكانية ( مسئول Gis ) والتخطيط للعمل بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية لسد العجز  ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي  ، ومديري الادارات المعنية بديوان عام المحافظة. 
 

الخبرات العملية السابقة والسمات الشخصية والمهارات التقنية أهم عوامل قبول الوظيفة

 


هذا وقد  بحثت نائب محافظ دمياط مع المتقدمين من المهندسين، حول الخبرات العملية السابقة لديهم والسمات الشخصية والمهارات التقنية التي تؤهلهم لشغل الوظائف المطلوبة واستمعت لرؤيتهم لتطوير العمل ومدى إحاطتهم بالبعد الاقتصادي والقانوني كلُ في مايخص مجاله، هذا وقد أكدت المهندسة شيماء الصديق على حرص اللجنة في تحري الدقة في الاختيار وفق الاحتياجات المقررة والخبرات والمهارات التقنية لدى المتقدمين  .

نائب محافظ دمياط تناقش المهندسين الجدد المتقدمين للوظائف بديوان المحافظة

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تلك الوظائف والتخصصات المطلوبة وشروط التقدم لها في منتصف شهر أغسطس الماضي واستمر استقبال الطلبات المقدمة فالفترة من ٢٠٢٤/٨/١٨ وحتى ٢٠٢٤/٨/٢٢.

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