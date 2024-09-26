سيطرة مصرية على السوبر الأفريقي بـ12 لقبا.. الأهلي الأكثر استحواذا على البطولة.. وهذا موقف الفرق التونسية

ينتظر عشاق الكرة المصرية، مساء غد الجمعة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب المملكة أرينا في السعودية، على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وتُعد هذه المواجهة المصرية على أراضي المملكة العربية السعودية، تأكيدًا للهيمنة العربية على المسابقات الإفريقية، وتحديدًا كأس السوبر الإفريقي الذي شهد تدشين نسخته الأولى منذ عام 1993.

خامس مباراة في السوبر الأفريقي بين فريقين من بلد واحد

وتُعتبر قمة الأهلي والزمالك هي المواجهة الخامسة التي تجمع فريقين من بلد واحد في كأس السوبر الإفريقي، إذ التقى قطبا الكرة المصرية في مباراة نسخة 1994، وتوج الزمالك أيضًا بنسخة 1997 على حساب المقاولون العرب، وفاز النجم الساحلي على الصفاقسي في نسخة 2008، على حين فاز نهضة بركان بنسخة 2022 على حساب الوداد البيضاوي.

سيطرة مصرية على لقب السوبر الأفريقي

ويعد دولاب الكؤوس المصري هو الأكثر ازدحامًا بهذه البطولة بإجمالي 12 مرة من أصل 32 نسخة، وكان الأهلي المصري هو الأكثر استحواذًا برصيد 8 بطولات، يليه وبفارق كبير منافسه وغريمه التقليدي الزمالك المصري برصيد 4 بطولات.

الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب، حيث هو الأكثر خسارة له أيضًا بواقع 3 مرات منهم مرة أمام منافسه الزمالك، ولكن في النسخة الثانية من البطولة عام 1994، كما خسر أمام وفاق سطيف واتحاد العاصمة ممثلي الكرة الجزائري عامي 2015 و2023.

وخسر الزمالك لقب السوبر الأفريقي مرة واحدة أمام هارتس أوف أوك الغاني.

15 بطلًا للسوبر الأفريقي خارج الأهلي والزمالك

وبخلاف الأهلي والزمالك تضم قائمة الفائزين بكأس السوبر الإفريقي 15 فريقًا آخر وهم: مازيمبي من الكونغو الديمقراطية (3 مرات)، مقابل بطولتين للنجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وأنيمبا النيجيري.

وبالنسبة للفرق التي لم تتذوق طعم الفوز بهذا اللقب سوى مرة واحدة، فتأتي أندية الترجي التونسي والوداد المغربي وأفريكا سبور الإيفواري وهارتس أوف أوك ونهضة بركان المغربي والمغرب الفاسي ووفاق سطيف واتحاد العاصمة من الجزائر، وماميلودي صن داونز وأورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا وأسيك أبيدجان الإيفواري.

أندية المغرب خلف الأندية المصرية في التتويج بالسوبر

في قائمة الأكثر تتويجًا تأتي الأندية المغربية في المركز الثاني خلف الأندية المصرية برصيد بـ5 ألقاب تليها في الترتيب الأندية التونسية برصيد 3 ألقاب.

كذلك المغرب هي أكثر دولة لديها أندية تمكنت من حصد لقب البطولة بإجمالي 4 أندية من إجمالي 17 فريقًا فازوا باللقب.

أندية تونس الكثر خسارة للقب

تعدُّ الأندية التونسية هي أكثر الأندية العربية خسارة للقب برصيد 10 بطولات (الترجي وحده خسر 4 مرات إلى جانب النجم الساحلي والصفاقسي) تليها أندية المغرب 8 مرات، ومصر 5 مرات والكونغو الديمقراطية 3 مرات.

بالإضافة لما سبق فرطت أندية أخرى في فرصة الفوز بهذه الكأس القارية وهي: موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية وشبيبة القبائل الجزائري والمقاولون العرب المصري والفتح الرباطي والجيش الملكي من المغرب وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي والملعب المالي وليوبار الكونغولي.

الملاعب التي احتضنت السوبر الأفريقي والجوائز

شهدت بطولة السوبر الإفريقي تغييرات عدة، من بينها الجوائز المالية التي كانت بقيمة 100 ألف دولار أمريكي للفائز، مقابل 75 ألف دولار للوصيف، وزادت إلى 200 ألف دولار للبطل، مقابل 150 ألف دولار للوصيف، قبل أن تقفز أخيرًا إلى 500 ألف دولار للبطل، مقابل 250 ألف دولار للوصيف.

خلال النسخ الأولى والثانية حاول الكاف إقامة اللقاء في ملعب محايد، في ملعب البنك الوطني بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا عام 1994، وفي ستاد الإسكندرية المصري عام 1995.

ولكن بسبب عوامل ضعف المكاسب التسويقية والدعائية عدل الكاف عن الفكرة، ليتقرر إقامة البطولة على ملعب الفريق الفائز بلقب دوري الأبطال بدءًا من عام 1996 حتى عام 2018.

ومنذ عام 2019 شرع الاتحاد في إقامة نهائي البطولة خارج حدود القارة في 4 نسخ متتالية خارج حدود القارة، وتحديدًا في قطر، قبل أن تستضيف السعودية نسخة العام الماضي 2023 في الطائف، وستحتضن نسخة العام الجاري في ملعب المملكة أرينا.

وستكون جائزة الفائز بلقب السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك 2024، 500 ألف دولار للمُتوج باللقب، و250 ألف دولار للوصيف.

بطل دوري الأبطال يخسر السوبر في 7 مرات

في 7 نهائيات سابقة لم يتمكن بطل دوري الأبطال من حصد لقب السوبر، إذ فاز أفريكا سبور الإيفواري على الوداد البيضاوي في النسخة الأولى في أبيدجان عام 1993، وفاز النجم الساحلي على الرجاء البيضاوي في عام 1997، وفاز المغرب الفاسي على الترجي التونسي في عام 2012، وفاز الرجاء البيضاوي والزمالك على الترجي التونسي في عامي 2019 و2020، وأخيرًا فاز نهضة بركان على الوداد البيضاوي في عام 2022، وفي 2023 فاز اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي 0/1.