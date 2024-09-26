الخميس 26 سبتمبر 2024
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رياضة

مران الزمالك، حسين لبيب يؤازر لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي

حسين لبيب
حسين لبيب

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السعودية، على حضور المران الختامي للأبيض على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض لمؤازرة اللاعبين، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

وفي نفس الوقت تواجد في المران الختامي كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان وحسين السيد  وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

وينتظر عشاق كرة القدم مباراة الأهلي والزمالك والتي تجمعهما غدا الجمعة على ملعب المملكة أرينا في مباراة السوبر الإفريقي.

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي


وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي كالتالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

- خط الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يوسف أيمن -يحيي عطية الله - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد.

- خط الوسط: أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - عمر الساعي.

- الوسط الهجومي: حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

- الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

 

قائمة الزمالك أمام الأهلي 

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي  - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاته– محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر فرج - حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

غيابات الزمالك أمام الأهلي 

ويغيب عن الزمالك كل من: سامسون أكينيولا ومحمد عاطف وأحمد فتوح وأحمد مجدي وسيد عبد الله "نيمار" وسيدي ندياي وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسن أبو المعاطي  وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للإصابة. 

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء غدا الجمعة  بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

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