3 أزمات تهدد إقامة كأس العالم للأندية 2025

تواجه بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في صيف العام المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعض العقبات التي تهدد إقامة المسابقة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن البطولة المقرر لها من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 باتت في خطر.

3 أزمات تهدد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025

وأضافت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يستهدف الحصول على أرباح من مونديال الأندية بقيمة 4 ملايين يورو، لم ينجح بعد في الحصول على مصادر تمويل للبطولة من الرعاة وقنوات البث التلفزيوني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أزمة أخرى بشأن عدم توافر الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات إضافة إلى اعتراض عدد من الأندية على إقامة هذه البطولة بسبب تلاحم المواسم.

وكانت بطولة كأس العالم للأندية تقام بشكل سنوي منذ عام 2005 بنظام الدورة المجمعة بمشاركة أبطال قارات العالم الست.

الفيفا يكشف موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2025

ومن ناحيته كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

كتب حساب فيفا عبر منصة "X": “سنة واحدة تفصلنا عن كأس العالم للأندية 2025، يجتمع 32 فريقا من الاتحادات الستة في الولايات المتحدة للنسخة الافتتاحية العام المقبلة”.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو من العام المقبل وتستمر حتى 13 يوليو بمشاركة الأهلي بطل قارة أفريقيا وعدد من أكبر الأندية في العالم.