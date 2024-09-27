66.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 66.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,045 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية.

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 34.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,393 مليون ورقة منفذة على 110 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا واستحوذت الأسهم على 6.96 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 93.04 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 31360 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 38609 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% عند مستوى 13600 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% عند مستوى 7420 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 10362 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% عند مستوى 3074 نقطة.