محافظ البحيرة تضع حجري الأساس للموقف الجديد وكوبري وسط البلد بحوش عيسى

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بوضع حجر الأساس لموقف حوش عيسى الجديد، المقرر إقامته على مساحة إجمالية قدرها ١٠ أفدنة أملاك دولة، وبطاقة استيعابية ١٠٠٠ سيارة، بالإضافة إلى محلات خارجية وداخلية ومسجد وكافتيريا وكافة الخدمات.

وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان المصري" في كافة القطاعات.

إنشاء العديد من المشروعات التنموية والخدمية

أكدت محافظ البحيرة، أن مشروع إنشاء الموقف يأتي في ضوء حرص الدولة على انشاء العديد من المشروعات التنموية والخدمية، والتي تحمل رؤية جديدة لمصر وضمن جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات النقل والمواصلات وتيسير الانتقال داخل المحافظة وخارجها والقضاء على ظاهرة التكدس والمواقف العشوائية.

كما قامت الدكتورة جاكلين عازر بوضع حجر الأساس لكوبري وسط البلد (شرشرة)، الذي يعد جزءًا من الطريق الدائري، أمام الموقف الجديد ، المقرر تتفيذه تحت إشراف مديرية الطرق والكباري، بهدف تسهيل حركة المرور وسط المدينة وتعزيز البنية التحتية بها.

تطوير شبكة الطرق والكباري بكافة مدن ومراكز المحافظة

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر أن هذا المشروع يعد جزء من خطة تنموية واسعة تهدف إلى تطوير شبكة الطرق والكباري بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشددة على أهمية تسريع وتيرة العمل لضمان اكتمال المشروع في أسرع وقت وتحقيق الاستفادة القصوى منه.

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