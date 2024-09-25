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حوادث

التحقيقات عن غرق سيدة في حمام سباحة بالشيخ زايد: أصيبت بتشنجات

حمام سباحه
حمام سباحه

تباشر نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في غرق سيدة في حمام سباحة بالشيخ زايد، وفارقت الحياة على الفور.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء تدريب سيدة داخل حمام السباحة حدثت لها تشنجات وحاول المتواجدين إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة.

 

وأمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، كما امرت باستدعاء شهود عيان لسماع أقوالهم، التصريح بدفن جثة المتوفية.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بغرق سيدة داخل حمام سباحة بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ

 

وبالفحص تبين أنه أثناء تدريب سيدة داخل حمام السباحة حدثت لها تشنجات وحاول المتواجدين إسعافها ونقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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نيابة الشيخ زايد غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الجيزة الشيخ زايد النيابة العامة

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