المعمل الجنائي يعاين حريق مطعم في الدقي

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائى للتعرف على سبب حريق اشتعل بمطعم، بشارع التحرير في منطقة الدقى بالجيزة دون إصابات، والوقوف علي ملابساته وأسبابه وحصر التلفيات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى شارع التحرير في الدقى، انتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمطعم لكشف سبب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.