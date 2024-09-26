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حوادث

استدعاء فتاة اتهمت سائق أوبر بالتحرش بها بالدقي لسماع أقوالها

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة باستدعاء فتاة اتهمت سائق أوبر بالتحرش بها بعد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء استقلالها معه السيارة، ومواجهة السائق المتهم بأقوالها.

 

القبض على سائق اوبر متهم بالتحرش بفتاة

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على سائق أوبر بتهمة التحرش بفتاة في الدقي بعدما لمس أجزاء حساسة من جسدها.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من فتاة تتهم فيه سائق أوبر بالتحرش بها في وسط الشارع بميدان الدقي، وأضافت أنه تحرش بها من خلال طريق ملامسة أجزاء حساسة بجسدها، وأنها عندما استغاثت الفتاة بالمارة فر السائق هاربا.

 

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقع، وتبين من خلال فحص فريق البحث بقيادة العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة لكاميرات المراقبة في المكان الذي حددته الفتاة، وتم رصد توقف سيارة من فحص أرقام لوحاتها، تبين أنها لشاب يعمل سائق في شركة النقل الذكي أوبر، وأنه حضر إلى ميدان الدقي لانتظار عميل.

 

أضافت التحريات أن الفتاة خرجت من السيارة التي فرت هاربة، تمكنت قوة امنية برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي من إلقاء القبض على سائق أوبر المتهم. 

 

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نيابة شمال الجيزة الأجهزة الأمنية بالجيزة الدقي

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