الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صحيفة إسبانية: فينيسيوس جونيور يضمن الفوز بالكرة الذهبية

فينيسيوس
فينيسيوس

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام.

 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور قد ضمن الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

 

وأضافت الصحيفة: "العقدان الماضيان كانا حكرا تقريبا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث تمكن فقط لوكا مودريتش واللاعب الحالي لنادي الاتحاد السعودي كريم بنزيما من تحدي هيمنة الأرجنتيني والبرتغالي".

 

فينيسيوس جونيور

وتابعت: "ما قدمه فينيسيوس جونيور وأهميته في إنجازات ريال مدريد خلال الموسم الماضي أزاح الشكوك".

 

وأشار التقرير إلى أن فينيسيوس قد أخطأ في بعض الأحيان، لكنه تمكن من التعلم والعمل بجد لتطوير أسلوب لعبه بما يتناسب مع احتياجات فريقه.

 

وتحول من كونه مادة للسخرية والانتقاد، إلى لاعب يحظى بالاحترام والخوف من قبل منافسيه على أرضية الملعب.

 

نجم ريال مدريد يسخر من عدم تواجده بقائمة الكرة الذهبية

مفاجأة بشأن محمد صلاح، فرانس فوتبول تعلن 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فينيسيوس الكرة الذهبية البرازيلي فينيسيوس جونيور ريال مدريد ماركا

مواد متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

المقاولون 2007 يهزم الزمالك بثلاثية في دوري الجمهورية للناشئين

مواعيد مباريات المقاولون في الدور الأول لدوري المحترفين

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

10 خيارات مجانية أمام برشلونة لتعويض غياب تير شتيجن

دوري أبطال أفريقيا، الاتحاد المنستيري يجهز شكوى ضد مولودية الجزائر

انتهاء موسم تير شتيجن مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

2630 دولارا للأونصة، مفاجأة مؤشر الذهب في التداولات العالمية

ماذا فعل موظف بمدرسة السعيدية مع طالب بسبب قصة شعره؟ (فيديو)

وزير الصحة يحيل المتغيبين في مركز أسرة الفجالة للتحقيق

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

آخر مستجدات سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك الجديدة

منوعات

المزيد

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية