صحيفة إسبانية: فينيسيوس جونيور يضمن الفوز بالكرة الذهبية

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فينيسيوس جونيور قد ضمن الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وأضافت الصحيفة: "العقدان الماضيان كانا حكرا تقريبا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث تمكن فقط لوكا مودريتش واللاعب الحالي لنادي الاتحاد السعودي كريم بنزيما من تحدي هيمنة الأرجنتيني والبرتغالي".

فينيسيوس جونيور

وتابعت: "ما قدمه فينيسيوس جونيور وأهميته في إنجازات ريال مدريد خلال الموسم الماضي أزاح الشكوك".

وأشار التقرير إلى أن فينيسيوس قد أخطأ في بعض الأحيان، لكنه تمكن من التعلم والعمل بجد لتطوير أسلوب لعبه بما يتناسب مع احتياجات فريقه.

وتحول من كونه مادة للسخرية والانتقاد، إلى لاعب يحظى بالاحترام والخوف من قبل منافسيه على أرضية الملعب.