الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة المحطات النووية تستضيف أوائل كليات الهندسة في ندوة تعريفية

الندوة التعريفية
الندوة التعريفية لمحطات هيئة الطاقة النووية

استضافت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة، أوائل خريجي كليات الهندسة من مختلف التخصصات ممثلة في (هندسة القوى ميكانيكية، هندسة القوى الكهربائية، هندسة التحكم، هندسة الاتصالات، الهندسة الكيميائية) لحضور ندوة تعريفية عن هيئة المحطات النووية ومشروع محطة الضبعة النووية تمهيدا لتعيين المهتمين منهم بالالتزام بالعمل بالهيئة وبعد اجتياز متطلبات شغل الوظيفة.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وشهدت الندوة حضور الدفعة الأولى وتمثل حوالي 450 مهندسًا ومهندسة من أوائل كليات الهندسة دفعات 2017 حتى 2020، حيث تم التعرف عن كثب على طبيعة مشروع محطة الضبعة النووية والإنجازات التي تمت فيه وأيضا مميزات العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من خلال الانضمام لفريق مشروع محطة الضبعة النووية ومن ثم التعرف أيضا على الإجراءات المتبعة من أجل استيفاء متطلبات التعيين بالهيئة.

محطات القوى النووية في مصر

جدير بالذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل لجميع محطات القوى النووية في مصر كما وتمثل محطة الضبعة النووية أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر والتي يتم إنشاؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. 

وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة المحطات النووية الكهرباء امجد الوكيل كليات الهندسة هندسة القوى ميكانيكية هندسة القوى الكهربائية هندسة الاتصالات

مواد متعلقة

وزير الطاقة الروسي: محطات الطاقة النووية الروسية مهددة بهجمات عسكرية

وزير الكهرباء: مشروع الضبعة النووية يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة

الأكثر قراءة

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 علمي بنات، التمريض 88.92% والعلوم 86.46% والإعلام 80.77%

خبير مياه يكشف موقف امتلاء بحيرة ناصر، وحقيقة انهيار سد النهضة

«الجمارك» تكشف حقيقة رفع قيمة فك الحظر الجمركي على سيارات المعاقين

حسن مصطفى يقبل استقالة عضوي مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

تنسيق جامعة الأزهر 2024، الحد الأدنى للقبول بكليات القسم العلمي

نصيحة هامة من الكهرباء في حالة ظهور رسالة "الكارت غير مقبول" بالعدادات

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2024 أدبي بنات، الإعلام 82.38% والتجارة 64.44%

منوعات

المزيد

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

علي وشك الإنقراض، انخفاض عدد الضفادع السامة في مدغشقر

مقبرة للمواد البلاستيكية الدقيقة، علماء يكشفون معلومة مثيرة عن الشعاب المرجانية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 22- 9- 2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

أدعوا لأولادكم عند ذهابهم إلى المدرسة، أذكار لا تفوتك لحفظ الطلاب مع بداية العام الدراسي

عالم بالأزهر: تهذيب النفس والقرب من الله جوهر التصوف الحقيقي

المزيد
الجريدة الرسمية