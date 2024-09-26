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محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب نزلة ترجم بمدينة أطفيح (صور)

جولة محافظ الجيزة،
جولة محافظ الجيزة، فيتو
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 تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  خلال جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة أطفيح، مشروع تطوير مركز شباب نزلة ترجم المقام على مساحة ١٥٠٠م٢، ويضم مبني إداريا وملعبا خماسيا وأنشطة رياضية. 
 

وأكد محافظ الجيزة على أهمية ودور مراكز الشباب كمتنفس رياضي وما تقدمه من خدمات تلبي احتياجات أبنائنا من الشباب للمساهمة في تنمية ورفع قدراتهم وزيادة الوعى لديهم. 
 

 وثمن محافظ الجيزة جهود الدولة في التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها، وذلك فى ضوء الاهتمام الذي توليه بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية. 
 

جولة محافظ الجيزة داخل مركز شباب نزلة ترجم 

وشهدت جولة محافظ الجيزة داخل مركز شباب نزلة ترجم عددا من العروض الرياضية التي قدمها مجموعة من الطلائع مشيدًا بالمستوى الرياضي للمشاركين.

 

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