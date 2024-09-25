اتحاد جدة يصعد لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين بعد الفوز بثلاثية أمام العين

صعد اتحاد جدة، لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز أمام نادي العين، بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور الـ 32.

وافتتح الأهداف صالح الشهري في الدقيقة 25.

وأحرز زياد الرفاعي لاعب العين بالخطأ في مرماه ليضيف الهدف الثاني لاتحاد جدة بالدقيقة 29.

وأضاف صالح الشهري الهدف الثالث لاتحاد جدة من ضربة جزاء بالدقيقة 65.

تشكيل اتحاد جدة أمام العين

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، معاذ فقيهي، معاذ فقيهي

في خط الوسط: فابينيو، حامد الغامدي، عبد الإله هوساوي

في خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، عبد العزيز البيشي

وتواجد كريم بنزيما على مقاعد البدلاء بجانب كانتي والغامدي وعوار.

ودخل اتحاد جدة مباراة اليوم بمعنويات منخفضة؛ حيث تلقى الهزيمة في آخر مبارياته في الموسم الحالي، على يد نظيره الهلال بنتيجة "3-1"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتم نقل مباراة الاتحاد ضد العين في كأس الملك السعودي تحديدًا عبر قناة: “SSC 5 HD”.