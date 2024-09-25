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رئيس القومي للبحوث تبحث مع مدير هيئة فولبرايت الأمريكية سبل التعاون المشترك

هيئة الفولبرايت
هيئة الفولبرايت
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استقبلت اليوم الدكتورة فجر عبد الجواد القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية والوفد المرافق لها لبحث سبل التعاون بين المركز والهيئة، بما يسهم في تحسين وتنمية قدرات الباحثين، وإعداد القادة.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة فجر عبد الجواد أن هذه الزيارة فرصة كبيرة لبحث سبل التعاون بين المركز القومى للبحوث كأكبر مركز بحثى بالشرق الأوسط وهيئة فولبرايت وأن المنح المقدمة من الهيئة تعد فرصة جيدة لأعضاء هيئة البحوث للمشاركة في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية.
 

وأضافت أن المنح تشمل برنامج الدراسات العليا لطلاب الماجستير، وبرنامج إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، منح الماجستير لإدارة الأعمال لقادة الجامعات ومراكز البحوث.
 

البرامج التي تقدمها هيئة الفولبرايت

فيما أكدت الدكتورة ماجي نصيف، أن الهيئة تقدم مجموعة من البرامج المتميزة الداعمة والممولة بالكامل ماديًا وتقنيًا، بالإضافة إلي استعداد تام لتمويل تدريب الطلاب في المجالات الجديدة والمستحدثة وفقا لاحتياجات سوق العمل، علاوةً على توفير برامج في المجالات الأكاديمية والمهنية. 

جدير بالذكر، أنه عقب هذا اللقاء، عقدت ندوة تعريفية بالبرامج والمنح المقدمة من هيئة "فولبرايت"، بحضور عمداء المعاهد والباحثين من مختلف معاهد المركز، حيث تم خلالها التعريف ببرامج الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومواعيد التقديم لكل برنامج، وشروطه، ومعايير التقييم وغيرها
يذكر أن الوفد قام بعمل جوله تفقديه داخل معرض المنتجات البحثية بالمركز واستمع لشرح أعضاء هيئه البحوث عن المنتجات الخاصه بهم.

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