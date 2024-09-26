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محافظات

محافظ البحيرة تفتتح مدرسة للمرحلة الإعدادية بحوش عيسى

إفتتاح مدرسة بحوش
إفتتاح مدرسة بحوش عيسي

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة مدرسة جلال قريطم الإعدادية بنين بحوش عيسى المقامة على مساحة 7577 م 2 بتكلفة إجمالية 21.8 مليون جنيه بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة،ضمن احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
 

تضم دور أرضي و4 أدوار علوية و45  فصلًا دراسيًا

وعقب الافتتاح تفقدت المحافظ أقسام المدرسة والتي تضم دور أرضي و4 أدوار علوية و45  فصلًا دراسيًا بإجمالي عدد 1120 طالب بالإضافة إلى مكتبة ومعملين للعلوم ومعمل حاسب آلي وملعب خماسي وملعب كرة قدم مؤكدة  على حرص الدولة المصرية على توفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم والذي يأتي بالتزامن مع  إطلاق مبادرة الرئيس "بداية" لبناء الإنسان المصري والتي تتضمن محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية، ومشيرة إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم التعليم من خلال الارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وكذلك تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

التأكد من الالتزام بجداول الصيانة الدورية

ووجهت محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الدورية لكافة المنشآت والأبنية للحفاظ على أعمال التطوير، والتأكد من الالتزام بجداول الصيانة الدورية وأعمال رفع الكفاءة وكذلك التأكد من الالتزام بالعدد المقرر بكل فصل وعدم وجود عجز فى المدرسين فى مختلف التخصصات.

 

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الدكتورة جاكلين عازر مدرسة جلال قريطم الإعدادية محافظة البحيرة محافظة البحيرة بعيدها القومي إحتفالات العام الدراسي الجديد

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