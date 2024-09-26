الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إلهام شاهين تكشف مصير "الحب كله" بعد حريق ديكور الفيلم

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها لا تعلم حتى الآن موعد استئناف تصوير فيلمها الجديد “الحب كله”، بعد أن التهم حريق مدينة الإنتاج الإعلامي الأخير ديكور الفيلم.

وقالت إلهام شاهين لـ فيتو: المنتج شريف مندور يحاول علاج الأمر، لكن لا نعلم متى سنبدأ التصوير.

وكانت المعاينة الأولية لحريق  مدينة الإنتاج الإعلامى الذي اندلع قبل أيام كشفت أن الحريق اندلع في لوكيشن للأعمال الفنية، مكون من طابقين من الخشب، وأن النيران التهمت معظم محتوياته، وحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

سبب اشتعال النيران

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم إعداد الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الإسلامي.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهام شاهين الفنانة إلهام شاهين فيلم الحب كله حريق مدينة الانتاج الإعلامي مدينة الانتاج الاعلامي

مواد متعلقة

بحضور بشرى وأسرة إلهام شاهين، نجوم فيلم عنب يحتفلون بالعرض الخاص (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

محمد عبد الجليل يكشف تفاصيل عملية نجم البحر: مشاهد من معركة المتوسط بين رجال الأمن وعصابة دولية لتهريب المخدرات

دولة عربية تعلن التوقف تمامًا عن استيراد البنزين

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

تداول فيديو لأطباء يعترفون بالتحرش بالمريضات، والنقابة تحقق

المفاجآت مستمرة، العثور علي نفق أسفل قصر المغني "ديدي"

عرض مذهل، نجم إنجلترا يكشف خطوة محمد صلاح المقبلة

منوعات

المزيد

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

حمى غرب النيل تصل إلى روسيا

أول جراحة عابرة للقارات، طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين (فيديو)

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مساجين التيك توك.. كروان مشاكل ووحش الكون وصوفيا لورين أبرزهم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النقود الورقية في المنام وعلاقته بالسعادة وراحة البال في الفترة القادمة

أدعية متنوعة في ليلة الجمعة.. تعرف عليها

الإفتاء: المشاركة في ترويج الشائعات حرام شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية