إلهام شاهين تكشف مصير "الحب كله" بعد حريق ديكور الفيلم

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها لا تعلم حتى الآن موعد استئناف تصوير فيلمها الجديد “الحب كله”، بعد أن التهم حريق مدينة الإنتاج الإعلامي الأخير ديكور الفيلم.

وقالت إلهام شاهين لـ فيتو: المنتج شريف مندور يحاول علاج الأمر، لكن لا نعلم متى سنبدأ التصوير.

وكانت المعاينة الأولية لحريق مدينة الإنتاج الإعلامى الذي اندلع قبل أيام كشفت أن الحريق اندلع في لوكيشن للأعمال الفنية، مكون من طابقين من الخشب، وأن النيران التهمت معظم محتوياته، وحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

سبب اشتعال النيران

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن السبب وراء اشتعال النيران داخل الحي الإسلامي أخشاب وجمالونات ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم إعداد الديكورات للشقق والحارة الشعبية ثم اندلعت النيران والتهمت الحي الإسلامي.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت بـ12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية.