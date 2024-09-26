وفد من التنظيم والإدارة يزور عدة مؤسسات في واشنطن
قام وفد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بزيارة لواشنطن. وقد اجتمع الوفد مع المختصين ببعض المؤسسات الأمريكية، وكذلك بالبنك الدولي، بهدف تبادل الخبرات في مجال الإصلاح الإداري، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والنظم الحديثة فى إدارة الموارد البشرية بكل مكوناتها من منظومة التعيينات وتنمية وبناء القدرات والتدريب، وتقييم الأداء وغيرها بما يؤدي الى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، والتي تشمل دعم الحوكمة الاقتصادية.
وقد شملت مقابلات الوفد الأكاديمية الأمريكية الوطنية للإدارة العامة والمكتب الفيدرالي للإدارة والميزانية، وكذلك إدارات الموارد البشرية وتقييم الأداء ومصلحة الضرائب الداخلية، والجمعية الأمريكية للإدارة العامة وجامعة جورج تاون.
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