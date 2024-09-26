الخميس 26 سبتمبر 2024
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التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة 34 ألف استفسار وشكوى

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر أغسطس 2024.

وانتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز من تقييم المتقدمين لوظائف في وحده بالجهاز الإداري بالدولة.

وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد مراكز التدريب في 3 وحدات بالجهاز الإداري.

كما انتهى الجهاز من دراسة 33856 استفسارا وشكوى وردت إليه عبر الآليات المخصصة لذلك.

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