تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 25/9/2024

فقدت أسعار الذهب نحو 10 جنيهات فى الجرام الواحد فى الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3610 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3094 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28880 جنيهًا.

وقالت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة هاني ميلاد، إن سعر الذهب سجل اليوم ٢٦٧٠ دولارا للأوقية، وبهذا يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد في طريقه لكسر حاجز 2700 دولار للأوقية الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، بالإضافة لتحرك طفيف في سعر الدولار نحو الأعلى.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق، الأربعاء، مدفوعا بآمال تنفيذ خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تصريحات من المقرر أن يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات تضخم أمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:48 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.04 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2679.30 دولار للأونصة.