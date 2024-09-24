الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خلال رئاستها لاجتماع بحضور الجهات المعنية..

نائب محافظ دمياط تتابع آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء

لجنة لمتابعة آخر
لجنة لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح

ترأست  المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة للأحياء والمراكز.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، والمستشار هيثم الغندور المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظة دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية، مديري المتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، ومدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، ومدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير وحدة المتغيرات، مدير إدارة الأملاك، مدير إدارة المتابعة، مدير الحوكمة الداخلية بديوان عام المحافظة.

بحث المعوقات التي تواجه المنظومة

 

استهلت المهندسة شيماء الصديق، الاجتماع بمناقشة الموقف مع كافة الجهات المعنية وبحث المعوقات التي تواجه المنظومة، مؤكدة على الدفع بمعدلات العمل بالملفات، كما أشارت وفي حال تقاعس الجهات المعنية سوف تتدخل المحافظة على الفور لتنفيذ القانون بتحصيل ٢٠٪؜ من قيمة التصالح، وطالبت نائب محافظ دمياط، الجهات المعنية بملف التصالح واسترداد أراضي الدولة في المحافظة، بتقديم بيان شامل لكافة الأراضي المخالفة، يوضح "موقف الأراضي من الإزالات، وموقفها القانوني، وكيفية استرداد الأرض بالطرق الإدارية".

كما نهوت إلى أهمية نشر التوعية بين المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام، مؤكدة على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.

مناقشة ملف التصالح مع الجهات المعنية

أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني

 

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو حنفي، إلى أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين مؤكدا أيضا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة، منوها إلى إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.

وأكد "مستشار المحافظ" أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الهدف.

م شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

كما أكد اللواء محمد همام، متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وأشار إلى أنه يتم التنويه بشكل دورى على المواطنين ممن تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولم يتم استيفاء مستنداتهم خلال المدد القانونية سرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لاستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣..

وأكد المستشار هيثم الغندور ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحقيق طفرة بمعدلات الإنجاز بهذا الملف الذى يُعد من أهم الملفات التى تتابعها المحافظة بشكل دورى، لتحقيق المستهدف خلال الفترة القادمة، وذلك لتنفيذ أحكام القانون الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء وفقًا لرؤية الدولة لتقنين أوضاع تلك المخالفات فى ضوء القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة لنظم المعلومات التصالح فى مخالفات البناء المستندات المطلوبة الوحدات المحلية تقديم كافة التيسيرات رؤساء الوحدات المحلية طلبات التصالح في مخالفات البناء لبات التصالح في مخالفات البناء محافظ دمياط محافظة دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع ازدواج طريق عزبة البرج

الإنتاج الحربي في عام.. دور حيوي في توطين الصناعة.. استحداث منتجات عسكرية جديدة.. إنتاج راجمة الصواريخ رعد 200.. ونسخة مطورة من سينا 200

الرئاسة في أسبوع.. رسائل مصرية حاسمة للعالم للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.. والسيسي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع رئيسي أذربيجان وبنك التنمية الجديد

هشام آمنة يتابع مع محافظ سوهاج الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

القصة الكاملة لأزمة حسين الشحات والشيبي.. حبس لاعب الأهلي عامًا مع إيقاف التنفيذ وتعويض 100 ألف جنيه.. والاعتداء على نجم بيراميدز السبب

الحبس عاما مع إيقاف التنفيذ لحسين الشحات بتهمة التعدي على لاعب بيراميدز

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الكهرباء للمواطنين صاحبي العدادات مسبقة الدفع

20 جنيها زيادة في جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

ضبط التيك توكر «وحش الكون وبناتها» بالإسكندرية بتهمة التحريض على الفسق

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

يتساقط من السماء، حزب الله يحذر من باركود خطير

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية لـ8 أكتوبر

ضبط حاوية بميناء غرب بورسعيد محملة بمخدرات تقدر بـ1.5 مليار جنيه (صور)

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

رسالة مؤثرة من الأمير هاري إلى والدته الراحلة الأميرة ديانا

اكتشاف رسومات عملاقة غامضة على هضبة نازكا في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24-9-2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

التشكيل النهائي لمجلس إدارة البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العم في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

هل على محصول الطماطم زكاة؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المسجد في المنام وعلاقته بالتقرب إلى الله والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية