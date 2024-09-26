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رئيس هيئة ميناء دمياط: ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الجهات والشركات (صور)

اللواء طارق عدلي
اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة الميناء

ترأس اللواء بحرى أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الاجتماع الدوري للجنة تفعيل القرار 110 لعام 2000م،  بحضور اللواء بحرى أ.ح  أحمد حمدي  نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، والعميد مهندس  أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار ولفيف من قيادات هيئة الميناء والجهات المختصة.

ميناء دمياط يعقد لجنة تفعيل القرار 110 لعام 2000

بدأ الاجتماع بتقديم ممثلو الجهات المشاركة التهنئة للواء بحري أ.ح / طارق عدلي بمناسبة توليه رئاسة هيئة ميناء دمياط وترؤسه لأول اجتماع تفعيل القرار 110 بعد توليه المسئولية.

كما تقدم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بخالص التهاني لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بمناسبة تقلدها المرتبة 90 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات على مستوى العالم ضمن تصنيف ( Lioyd's List ) الدولي. 

وأوضح أن ميناء دمياط ملتزم بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الجهات والشركات العاملة بالميناء لاستمرار مسار النجاح الذى يدعم فكرة التكامل والشراكة بين المجتمع المينائى.

اجتماع مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط

مناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI )

هذا وتناول الاجتماع عرض لعدة بنود أهمها الموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ( ACI )، ومباني معامل الفحص المشترك لعدد من الجهات ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الحجر الزراعي، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء. 

كما تناول العرض موقف المهمل والرواكد بالميناء وجهود التخلص منها والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة بهذا الشأن داخل ميناء دمياط.

كما تم مناقشة عدد من المقترحات ذات الصلة بتيسير وتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع وحسن سير وانتظام العمل بالتنسيق مع جميع أطراف المجتمع المينائي.

اجتماع هيئة الميناء لتفعيل القرار 110 لعام 2000

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