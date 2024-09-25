الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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تداول 36 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء  جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن..  بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة 


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21680 طن تشمل: 7135 طن يوريا و3920 طن ملح و4115 طن مولاس و6510 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55167 طن تشمل: 7520 طن حديد و4500 طن سكر و9200 طن فول و200 طن خردة و16197 طن قمح و300 طن خشب زان و11040 طن ذرة و6210 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الصادر من الحاويات بالميناء


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1619 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4179 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107651 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 216568 طنًا.


كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4573 حركة.

 

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