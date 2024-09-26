سام مرسي يتحدث عن موقفه من الانضمام لمنتخب مصر مستقبلا

كشف اللاعب الدولي المصري سام مرسي، قائد إيبسويتش تاون الإنجليزي،موقفه من العودة لتمثيل منتخب مصر بعد غياب طويل.

توضيح سام مرسي لموقفه بشأن منتخب مصر

خلال مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس"، سُئل مرسي عن استمرار غيابه عن اللعب بقميص بلاده، فقال: "لقد كنت فخورا دائما بتمثيل المنتخب المصري، لكن المدرب حسام حسن لم يقم بدعوتي منذ أول معسكر له".

وأضاف: "هذا عادة ما يكون إشارة حول ما إذا كان سيدعوني لاحقا أم لا، لكني على استعداد دوما لمساعدة المنتخب".

ولم يظهر صاحب الـ32 عاما مع منتخب مصر منذ مشاركته لدقائق معدودة في مواجهة تونس الودية في سبتمبر 2023.

الحديث عن مسيرته مع إيبسويتش تاون

وفي سياق آخر، تحدث الدولي المصري عن رحلته مع إيبسويتش تاون، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال: "عودتنا مرة أخرى للبريميرليج، كانت رحلة لا تصدق بعدما أخذنا عهدا على أنفسنا بإنجاح هذا المشروع".

وأشار إلى أهمية تجديد عقده مع النادي قبل انطلاق الموسم، وهو ما طلبه المدرب كيرن ماكينا.

واستطرد: "كان من الصعب الوصول إلى البريميرليج، بعدما شعرت بأن الفرصة قد ضاعت بانتقالي إلى إبسويتش تاون وهو في الدرجة الثالثة، خاصة مع تقدمي في العمر".

واختتم: "عملنا بأقصى جهود ممكنة من أجل تقليص الفجوة بيننا وبين فرق البريميرليج، خاصة على الصعيد البدني، رغم أنه لا يوجد ضغط علينا، إلا أننا نضغط أنفسنا برغبتنا في البقاء لأكثر من موسم في المسابقة، بدلا من الهبوط مبكرا".