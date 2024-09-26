تريزيجيه يقود الريان أمام العربي بالدوري القطري.. موعد المباراة

يلتقي نادي الريان بقيادة محمود حسن تريزيجيه أمام فريق العربي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري الممتاز علي ملعب استاد حمد الكبير.

موعد مباراة الريان والعربي



من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الريان والعربي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري القطري الممتاز للموسم الكروي الجديد، اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ويقدم تريزيجيه مستوى متميز مع الريان القطري منذ قدومه في الميركاتو الحالي، ففي الظهور الأول له مع الفريق، وتمكن من تحقيق انطلاقة مثالية بالدوري بمساهمته في 3 أهداف خلال مباراته الأولى.

ترتيب الريان في جدول ترتيب الدوري القطري



ويحتل نادي الريان المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط، جمعهما من خلال الفوز في مبارتين، وخسر في 3 مواجهات.