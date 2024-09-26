تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس بيانًا عن حركة السفن والبضائع داخل الميناء جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29321 طن تشمل: 16288 طن يوريا و4154 طن رمل و3268 طن ملح و2810 طن مولاس و2801 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52306 طن تشمل: 3770 طن حديد و13000 طن سكر و9200 طن فول و2160 طن خردة و12629 طن قمح و5307 طن ذرة و6240 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1800 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 300 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4350 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111209 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 209872 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5000 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا والقليوبية، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5213 حركة.