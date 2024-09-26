الخميس 26 سبتمبر 2024
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الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر أكتوبر المقبل

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أكتوبر 2024، وقالت وزارة الأوقاف إن موضوعات شهر أكتوبر تستهدف تحقيق استراتيجية الدولة والأوقاف في محاورها المختلفة، وستكون على النحو التالي:

خطبة الجمعة  الأولى من شهر أكتوبر


الجمعة الأولى من شهر أكتوبر بعنوان: "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى نعمة الله العظيمة التي أنعم الله بها حينما نصر جيش مصر العظيم في حرب أكتوبر وأننا نريد التحلي بروح نصر أكتوبر في كل أوقاتنا من الثبات والوفاء وحب الوطن.

وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الاستراتيجي الثالث من محاور وزارة الأوقاف التي أطلقها معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وهو محور بناء الإنسان، جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع يوم الرابع من شهر أكتوبر الموافق الأول من شهر ربيع الثاني لعام 1446من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).

خطبة الجمعة الثانية من شهر أكتوبر

الجمعة الثانية من شهر أكتوبر بعنوان "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى سهولة التعامل وتحويل البيع والشراء إلى مدخل للود والصلة وليس للتسلط والمنازعة.

وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحورين الاستراتيجيين الأول والثالث من محاور وزارة الأوقاف وهما محاربة التطرف وبناء الإنسان، جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الموافق الثامن من شهر ربيع الثاني لعام 1446 من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).

خطبة الجمعة الثالثة من شهر أكتوبر

الجمعة الثالثة من شهر أكتوبر بعنوان: "لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى تعظيم حرمة الإنسان وعدم التنمر به أو التسلط عليه أو إلحاق الأذى به أو معايرته بعيب فيه.

وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الاستراتيجي الثاني من محاور وزارة الأوقاف وهو محاربة التطرف اللاديني، جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع اليوم الثامن عشر من شهر أكتوبر الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1446 من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).

خطبة الجمعة الرابعة من شهر أكتوبر

الجمعة الرابعة من شهر أكتوبر بعنوان: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"، وقالت وزارة الأوقاف إن الهدف من هذه الخطبة هو توجيه وعي جمهور المسجد إلى أن الإنسان يخاطب الناس جميعًا بأحسن القول وأجمل الكلام وأن يطهر لسانه من الكذب وفحش القول مع الإشارة إلى أن نقول للناس حسنا في عالم الواقع أو في العالم الافتراضي السوشيال ميديا.

وأضافت الوزارة أن هذا الموضوع يحقق المحور الثالث من محاور وزارة الأوقاف وهو بناء الإنسان، جدير بالذكر أن هذه الجمعة تتوافق مع اليوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الموافق الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1446 من هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم).

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