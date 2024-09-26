لأول مرة بأسوان، عروض جوية ونهرية للاحتفال بيوم السياحة العالمي (فيديو وصور)

شهدت مدينة أسوان عروضا جوية ونهرية وألعاب مائية، بالإضافة إلى معرض للفنون والحرف البيئية التراثية، في إطار فعاليات احتفال المحافظة بيوم السياحة العالمي.

وأطلق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الفعاليات من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، والتي تضمنت مرورا جويا لطائرات سلاح الجو المصري والتي تم تنفيذها لأول مرة فى مستوى منخفض على مجرى نهر النيل.

وجاء ذلك وسط حضور من الأفواج السياحية والمواطنين، مع إطلاق صافرات الاحتفالية للبواخر والفنادق العائمة المتراكية على صفحة النهر الخالد.

فيما شهد الدكتور إسماعيل كمال يرافقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والعسكرية عروض لمراكب الكياك التابعة لمديرية الشباب والرياضة وسط تفاعل من المشاهدين لهذه العروض المتميزة التى لاقت إعجابهم.

إعداد برنامج حافل

ومن جانبه، أوضح محافظ أسوان أنه تم إعداد برنامج حافل ومتميز لاحتفال عروس المشاتى بيوم السياحة العالمى يستمر على مدار 4 أيام، ويتضمن عروض للطيران الجوي، وافتتاح مشروع الهوية البصرية، ومسيرة للمراكب الشراعية، وأخرى للدراجات، وثالثة لوضع أعلام الدول على قبة جبل أبو الهوا، فضلًا عن موكب الحناطير من حديقة مدكور أبو العز، ومشاهدة للألعاب النارية.

وأضاف أن هذه الفعاليات تعتبر بداية قوية لاستقبال موسم شتوى وسياحى جيد فى ظل الأجواء الممتعة والطقس المتميز للؤلؤة النيل الساحرة التى تنعم بالأمن والأمان والاستقرار داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونبعث برسالة طمأنة للأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم بزيارة أسوان خلال هذا الموسم السياحى للاستمتاع بالمقومات الفريدة التي تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.