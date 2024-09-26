محافظ البحيرة تفتتح أعمال توسعة العناية المركزة بمستشفى أبو المطامير (صور)

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أعمال التوسعات الجديدة بمستشفى أبو المطامير، وذلك بحضور بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، اللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية والمباني والتجهيزات التي تقدم الخدمات للمواطنين على أرض البحيرة.



إنشاء قسم ملحق جديد بالعناية المركزة

شملت أعمال التوسعة إنشاء قسم ملحق جديد بالعناية المركزة يضم ٦ أسرة عناية و٢ جهاز تنفس صناعي لتصبح أسرة العناية ٢٠ سريرا و١٠ أجهزة تنفس صناعي، كما تم تجهيز العناية بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر المدربة على أعلى مستوى من الكفاءة الطبية.

المرور على أقسام المستشفى للتأكد من انتظام سير العمل

وفي ذات السياق افتتحت المحافظ قسم إذابة الجلطات الدماغية بالمستشفى والذي يضم ٢ سرير وجهاز تنفس صناعي وتم التأكد من جاهزيته لاستقبال الحالات الطارئة، بالإضافة إلى المرور على أقسام المستشفى للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وخلال جولتها التقت محافظ البحيرة بعدد من المرضى واستمعت لطلبات وشكاوى المواطنين، ووجهت بسرعة العمل على حلها وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

رفع كفاءة الوحدات والمراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك دعم وتطوير كافة المستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة والعمل على رفع كفاءة الوحدات والمراكز لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

وأشارت إلى أن المحافظة تواصل جهودها لدعم مسيرة التنمية وتعزيز دور قطاع الصحة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، بما يتسق مع أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، التي تسعى لتعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة وتركز على تحسين القطاع الصحي، وتحسين الخدمات الصحية بالمحافظات، وتعزيز الحماية الاجتماعية.



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