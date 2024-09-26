تحرير 42 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة فى سوهاج

شن خالد محسب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، حملة مكبرة بالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك ولجنة المرور علي المحلات التجارية لمتابعة التراخيص والإشغالات، والإيرادات وتحقيق الإنضباط بالشارع.

شارك فى الحملة نائب المركز والمتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري والبيئه والإشغالات والرخص والإيرادات وكذلك مدير الطب البيطري والتموين والصحة ومكتب العمل والشرطة والزراعة.

الحملة تحرر عدد من المحاضر المتنوعة للمحلات المخالفة

وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٤٢ محضر مخالفات متنوعة ما بين تموين، وصحة، وعمل، وسلامة غذاء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدد ٥ إخطارات غلق لمنشآت غير مرخصة.

رئيس مركز ساقلتة يشدد على رفع العوائق ومراجعة تراخيص المحلات

وشدد" خالد محسب" رئيس المركز موجهًا برفع جميع الإشغالات، والعوائق المرورية، ومراجعة تراخيص المحلات، والمطاعم، ومدى الالتزام باشتراطات الصحة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، ورفع مستوى النظافة والتجميل بتلك المناطق.

كما شدد "رئيس مركز ساقلتة" علي تكثيف المرور لضبط الأسواق ورفع الإشغالات وكذلك تم التنبيه علي أصحاب المحلات غير المرخصة بالتوجه الوحدة المحلية لاستيفاء استكمال التراخيص حتي لا يتعرضوا إلى قرار الغلق الإداري مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الوحدة سستم المرور يوميا، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

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