مدير "تعليم دمياط" يتفقد مدارس فارسكور (صور)

أجرى محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، بحضور اشرف سيد سليم مدير عام الأمن بالوزارة وربيع سادات مدير أمن المديرية ومسعد ابو الرجال مدير الإدارة والسيد الشرايدى وكيل الإدارة وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وكيل الوزارة يتابع ٧ مدارس من إدارة فارسكور التعليمية

شملت الجولة التفقدية مدارس الشهيد يحيي الصعيدي الإعدادية المشتركة والشهيد عبد الغني عياد والشهيد المنير البادي وكفر الشناوي الابتدائية والشهيد رامي زيدان الثانوية بنين والشهيد اسماعيل فهمي الابتدائية والزخرفية بنات.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول

وكيل الوزارة يطالب بسد العجز في المدرسين وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة لجميع المواد الدراسية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية للتأكد من تطبيق الكثافة الطلابية المقررة ولتوفير بيئة تعليمية مريحة للطلاب، بالإضافة إلى التأكد من سد العجز في المدرسين مؤكدا علي أهمية توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لجميع المواد الدراسية.

وكيل الوزارة يتابع تسليم الكتب الدراسية

وكيل الوزارة يتابع عملية تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة عملية تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب للتأكد من استعدادهم للعام الدراسي الجديد ومتابعة أعمال الصيانة مشددا على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس لتوفير بيئة آمنة للطلاب وأهمية توفير الأنشطة اللاصفية للطلاب لتنمية مواهبهم وقدراتهم بالإضافة إلى متابعة الانضباط الإداري والتشديد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المدرسية.